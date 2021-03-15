Туринський Ювентус в гостях виграв у Кальярі у 27-му турі італійської Серії А. Лідер "старої сеньйори" Кріштіану Роналду оформив хет-трик у першому таймі.

Кальярі – Ювентус 1:3

Голи: Сімеоне, 61 –Роналду, 10, 25 (пен.), 32

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Вже до 32-й хвилині матчу рахунок став розгромним. Хет-триком відзначився Роналду. При таких же цифрах на табло команди пішли на перерву.

Зірковому португальцю в 57-й раз вдалося тричі відзначитися за одну гру. Він один раз оформив хет-трик у Манчестер Юнайтед, 44 – в Реалі, три – в Ювентусі, дев'ять – у збірній Португалії.

А ось другий тайм виграли вже "сардинці". Але єдиного м'яча Сімеоне не вистачило, щоб відігратися.

Ювентус скоротив відставання від Мілану в турнірній таблиці до одного очка. Кальярі розташувався над зоною вильоту.

Кальярі – Ювентус відеоогляд