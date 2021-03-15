Ювентус переміг на виїзді Кальярі: Роналду оформив хет-трик за 22 хвилини – відео
Туринський Ювентус в гостях виграв у Кальярі у 27-му турі італійської Серії А. Лідер "старої сеньйори" Кріштіану Роналду оформив хет-трик у першому таймі.
Джерело:24 канал
Кальярі – Ювентус 1:3
Голи: Сімеоне, 61 –Роналду, 10, 25 (пен.), 32
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Вже до 32-й хвилині матчу рахунок став розгромним. Хет-триком відзначився Роналду. При таких же цифрах на табло команди пішли на перерву.
А ось другий тайм виграли вже "сардинці". Але єдиного м'яча Сімеоне не вистачило, щоб відігратися.
Ювентус скоротив відставання від Мілану в турнірній таблиці до одного очка. Кальярі розташувався над зоною вильоту.
Кальярі – Ювентус відеоогляд
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