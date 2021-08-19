20-летний швейцарец украинского происхождения перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

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Эксельсиор выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов. Ранее молодой футболист выступал за команду Ювентуса U-23.

Что известно о Власенко

Никита Власенко родился в Украине, в Донецке, однако с шести лет он с семьей переехал в Швейцарию. В октябре 2020 года молодой центрбэк дебютировал за сборную Швейцарии U-20.

В сезоне 2020/2021 20-летний Власенко не смог закрепиться в составе швейцарского Сьона, где также находился в аренде, проведя за весь сезон всего один матч за основную команду. В прошлом сезоне Никита не смог составить конкуренцию защитникам Ювентуса Леонардо Бонуччи и Маттейсу де Лигту.