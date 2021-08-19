20-річний швейцарець українського походження перебрався в новий клуб на правах орендної угоди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

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Ексельсіор виступає у другому за силою дивізіоні Нідерландів. Раніше молодий футболіст виступав за команду Ювентуса U-23.

Що відомо про Власенка

Микита Власенко народився в Україні, в Донецьку, проте з шести років він з сім'єю переїхав до Швейцарії. У жовтні 2020 року молодий центрбек дебютував за збірну Швейцарії U-20.

У сезоні-2020/2021 20-річний Власенко не зміг закріпитися в складі швейцарського Сьона, де також перебував в оренді, провівши за весь сезон всього один матч за основну команду. У минулому сезоні Микита не зміг скласти конкуренцію захисникам Ювентуса Леонардо Бонуччі і Маттейсу де Лігту.