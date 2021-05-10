Отставка может состояться в ближайшее время, еще до матча против Сассуоло 12 мая.

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Неудачный сезон Пирло

Днем ранее "старая синьора" проиграла Милану (0:3) в матче 35-го тура Серии А, опустившись на пятое место в турнирной таблице. От Наполи, который идет четвертым, туринцев отделяет всего 1 балл.

Ранее сообщалось, что вместо Пирло команду может снова возглавить Массимилиано Аллегри, с которым Ювентус выиграл пять скудетто подряд. Также среди кандидатов назывался наставник Реала Зинедин Зидан.

По данным источника, командой после отставки будет временно руководить ассистент Пирло Игорь Тудор.