Відставка може відбутися найближчим часом, ще до матчу проти Сассуоло 12 травня.

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Невдалий сезон Пірло

Днем раніше "стара синьйора" програла Мілану (0:3) в матчі 35-го туру Серії А, опустившись на п'яте місце в турнірній таблиці. Від Наполі, який йде четвертим, туринців відокремлює лише 1 бал.

Раніше повідомлялося, що замість Пірло команду може знову очолити Массіміліано Аллегрі, з яким Ювентус виграв п'ять скудетто поспіль. Також серед кандидатів називався наставник Реала Зінедін Зідан.

За даними джерела, командою після відставки буде тимчасово керувати асистент Пірло Ігор Тудор.