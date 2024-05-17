15 травня туринський Ювентус здобув Кубок Італії, перемігши у фіналі Аталанту з рахунком 1:0. А вже за два дні після виграшу трофея клуб повідомив про звільнення головного тренера Массіміліано Аллегрі.
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Аллегрі вказали на двері через скандальну поведінку
Керівництву "б'янконері" не сподобалася поведінка 56-річного фахівця під час та після фіналу Кубка Італії.
"Звільнення відбулося через певну поведінку під час і після фіналу Кубка Італії, яку клуб вважає несумісною із цінностями Ювентуса, і поведінкою, яку мають прийняти ті, хто його представляє.
Завершується період співпраці, який розпочався у 2014 році, відновився у 2021 році та завершився після трьох останніх сезонів разом із фіналом Кубка Італії.
Компанія бажає Массиміліано Аллегрі удачі в його майбутніх проєктах", – йдеться в офіційному повідомленні клубу.
Аллегрі підвели емоції
- Під час фіналу Кубка Італії Аллегрі не сподобалося рішення арбітра. Тренер на емоціях зірвав піджак, підбіг до резервного судді та почав кричати йому в обличчя. За це фахівець отримав червону картку.
- Крім того, Аллегрі посварився зі спортивним директором Ювентуса Крістіано Джунтолі та продемонстрував йому непристойний жест. Також Аллегрі встиг посперечатися з журналістом Tuttosport, якому пригрозив "відірвати вуха та вдарити в обличчя".
- Зазначимо, що другий період роботи Аллегрі в Ювентусі тривав з 2021 року. Однак він виявився менш успішним, ніж перший. За три роки досвідчений фахівець завоював лише один трофей – Кубок Італії-2024.