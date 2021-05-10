Ювентус – Мілан 0:3

Голи: Браім Діас, 45, Ребіч, 78, Томорі, 82

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На перерву "россонері" пішли за мінімальної переваги на табло. Уже в компенсований час гол у роздягальню оформив Браім Діас.

У другій половині зустрічі відмінний шанс подвоїти розрив в рахунку не використовував Кессіе, не реалізувавши пенальті. Однак Ребич і Томорі свої м'ячі забили, довівши справу до розгрому.

Аталанта та Мілан випереджають Наполі в турнірній таблиці на два очка. Ювентус розташувався на п'ятому місці, відстаючи від неаполітанців на один пункт.

Крім того, Ювентус вперше з 2011 року програє вдома Мілану.

Ювентус – Мілан відеоогляд