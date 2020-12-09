Во время январского трансферного окна Ювентус хочет сделать громкий обмен футболистами с Манчестер Юнайтед.

По информации Tuttosport, Пауло Дибала перейдет в состав "красных дьяволов", а в обратном направлении отправится Поль Погба.

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Кто заинтересован в обмене

Агент Погба Мино Райола на этой неделе подкинул прессе интересную тему, заявив, что француз хочет уйти из английского клуба.

Однако нидерландский репортер Юриа ван Вессей сообщил, что официальные лица Юнайтед и Ювентус уже несколько недель ведут переговоры о будущем Погба. Недавно в Монако прошла встреча, на котором обсуждалась ситуация.

Юнайтед открыт для переговоров, хотя просит за Погба на 30 миллионов евро больше, чем Ювентус оценивает Дибалу. В этом случае Ювентусу необходимо искать названную сумму, что в нынешних реалиях кризиса, связанного с коронавирусом, является достаточно сложным моментом.