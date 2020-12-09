Під час січневого трансферного вікна Ювентус хоче зробити гучний обмін футболістами з Манчестер Юнайтед.

За інформацією Tuttosport, Пауло Дібала перейде до складу "червоних дияволів", а в зворотньому напрямку відправиться Поль Погба.

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Хто зацікавлений у обміні

Агент Погба Міно Райола на цьому тижні підкинув пресі цікаву тему, заявивши, що француз хоче піти з англійського клубу.

Однак нідерландський репортер Юріа ван Вессей повідомив, що офіційні особи Юнайтед і Ювентуса вже кілька тижнів ведуть переговори про майбутнє Погба. Нещодавно в Монако пройшла зустріч, на якому обговорювалася сама ситуація.

Юнайтед відкритий для переговорів, хоча просить за Погба на 30 мільйонів євро більше, ніж Ювентус оцінює Дібалу. В цьому випадку Ювентусу необхідно шукати названу суму, що в нинішніх реаліях кризи, пов'язаної з коронавірусом, є досить складним моментом.