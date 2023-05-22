Ювентус лишили 10 очков за финансовые махинации, но клуб все еще в борьбе за Лигу чемпионов

Команда Массимилиано Аллегри продолжает страдать из-за незаконных действий своего руководства. "Старая синьора" продолжает борьбу за место в топ-четверке, но теперь эти шансы существенно снизились.

Турин не избежал наказания

Туринский Ювентус продолжает юридическую борьбу в этом году. В январе федеральный суд Италии наказал Юве снятием 15 очков в турнирной таблице Серии А в этом сезоне. Причиной послужили финансовые махинации при совершении трансферов.

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Позже клуб удачно подал апелляцию и очки им вернули на момент рассмотрения дела. Это позволило Ювентусу вернуться в зону ЛЧ и в Турине надеялись на затягивание дела, чтобы завершить чемпионат в топ-четверке.

Впрочем, Федеральный апелляционный суд провел слушания на днях и не удовлетворил иск "старой синьоры". Тем не менее, новое наказание для команды Массимилиано Аллегри стало более мягким – 10 очков штрафа.

Ювентус все еще в игре

Это снова опускает туринцев за пределы зоны Лиги чемпионов. За два тура до финиша Ювентус уходит седьмым, отставая от четвертого Милана на 5 очков. Правда, у туринцев еще есть игра в запасе против Эмполи, а в следующем туре "бьянконери" будут играть лобовой матч против миланцев дома.

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Кроме того, опускание Юве гарантирует место в топ-четверке Лацио. "Орлы" вторые и имеют отрыв в 7 очков от пятого места за два тура до финиша. Для столичной команды это будет лишь вторым выходом в группу Лиги чемпионов с 2008 года.

Турнирная таблица Серии А (топ-7) за два тура до финиша: