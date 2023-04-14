В конце первого тайма 32-летний польский вратарь Ювентуса почувствовал боль в области сердца, схватившись за грудь. Клубные врачи немедленно подбежали к футболисту. После чего Щенсны в компании медиков покинул пределы поля, пишет 24 Канал.

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Неприятный момент с другом Украины

Главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри был вынужден производить замену голкипера. Вместо Щенсны в ворота Ювентуса стал Маттиа Перин.

Щенсны не сдержал эмоций, когда покидал пределы поле, Войцех расплакался. Болельщики, пленившие трибуны стадиона "Ювентус Стедиум", устроили польскому вратарю настоящие овации, чтобы поддержать своего лидера команды.

Овации для Щенсны: смотрите видео

Ювентус, потеряв голкипера, сумел дожать Спортинг во втором тайме. На 73-й минуте Федерико Гатти забил единственный и победный гол во встрече. Хозяева минимально победили португальцев в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы 1:0.

Любопытно! Ответный матч Спортинг – Ювентус запланирован на 20 апреля.

После поединка Щенсни рассказал о своем состоянии здоровья. Вратарь успокоил своих поклонников, заявив, что уже чувствует себя гораздо лучше. Однако в тот момент Войцеху было сложно дышать, потому он не мог продолжать игру.

Матч против Спортинга стала для Щенсны 30-м поединком в сезоне-2022/2023. В этих сыгранных встречах Войцех пропустил 28 голов и в 17 играх сыграл на ноль.