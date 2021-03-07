В субботу, 6 марта, Ювентус на своем поле встретился с Лацио в рамках 26 тура Серии А. "Туринцы" без проблем победили "орлов".

Ювентус – Лацио 3:1

Голы: Рабио, 39, Мората, 57, 60 (п) – Корреа, 14

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Ошибка Кулусевски и безумный гол Рабио

Первого гола в матче пришлось ждать 14 минут. Кулусевски отдал плохую передачу и обрезал почти всю команду. Мяч подхватил игрок гостей Корреа, в штрафной мастерски обыграл соперника и пробил в противоположный угол ворот, куда не прыгал голкипер – 0:1. Неожиданное начало был для "туринцев".

Интересно, что в начале встречи футболисты Ювентуса часто делали такие ужасные ошибки на своей части поля.

Кьеза получил классную передачу на ход, пытался обыграть соперника в штрафной Лацио, но мяч попал в руку Худта. Вингер хозяев апеллировал к арбитру об игре рукой, но судья решил не слушать его и не остановил игру.

Мората лучше всего сыграл на втором этаже после подачи со штрафного – мяч пролетел мимо стойки. В конце первого тайма подопечным Андреа Пирло таки удалось сравнять цифры на табло. Рабио получил передачу на грани штрафной и мощно пробил под перекладину – 1:1. Без шансов для голкипера.

Спаситель Мората

В первой 45-минутке команды больше не забивали. Кьеза продемонстрировал чудеса техники, накрутив трех игроков соперника, но не попал в створ ворот. Опасный ответ организовали гости и лишь каркас ворот спас хозяев от пропущенного гола.

Уже на 57-й минуте активный Кьеза перехватил передачу на собственной части, протащил мяч почти до штрафной соперника, отдал передачу на Морату. Испанец корпусом прикрыл мяч от опекуна и пушечным выстрелом вывел свою команду вперед в счете – 2:1.

Уже через три минуты испанский нападающий оформил дубль. Лишь ценой фола игроки "Орлов" смогли отобрать мяч у Рэмси – пенальти. К отметке подошел Мората и уверенно развел голкипера и мяч в разные углы владений Лацио – 3:1.

Щенсны еще несколько раз спасал ворота Ювентуса от пропущенного гола. В итоге – 3:1 победа туринского клуба.

После победы Ювентус с 52 очками идет третьим в Серии А. У Лацио 43 пункта и 7 позиция.

Ювентус – Лацио видеобзор