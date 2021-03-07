У суботу, 6 березня, Ювентус на власному полі зустрівся з Лаціо у рамках 26 туру Серії А. "Туринці" без проблем перемогли "орлів".

Ювентус – Лаціо 3:1

Голи: Рабіо, 39, Мората, 57, 60 (п) – Корреа, 14

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Помилка Кулусевскі та шалений гол Рабіо

Першого голу у матчі довелось чекати 14 хвилин. Кулусевскі віддав погану передачу та обрізав майже всю команду. М'яч підхопив гравець гостей Корреа, у штрафному майстерно обіграв суперника та пробив у протилежний кут воріт, куди не стрибав голкіпер – 0:1. Несподіваний початок був для "туринців".

Цікаво, що на початку зустрічі футболісти Ювентуса часто робили такі жахливі помилки на власній частині поля.

К'єза отримав класну передачу на хід, намагався обіграти суперника у штрафному Лаціо, але м'яч потрапив у руку Худта. Вінгер господарів апелював до арбітра про гру рукою, але суддя вирішив не слухати його та не зупинив гру.

Мората найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного – м'яч пролетів повз стійку. Наприкінці першого тайму підопічним Андреа Пірло таки вдалось зрівняти цифри на табло. Рабіо отримав передачу на межі штрафного та потужно пробив під поперечину – 1:1 без шансів для голкіпера.

Рятівник Мората

У першій 45-хвилинці команди більше не забивали. К'єза продемонстрував дива техніки, накрутивши трьох гравців суперника, але не влучив у ствір воріт. Небезпечну відповідь організували гості і лише каркас воріт врятував господарів від пропущеного голу.

Вже на 57-й хвилині активний К'єза перехопив передачу на власній частині, протягнув м'яч майже до штрафного суперника, віддав передачу на Морату. Іспанець корпусом прикрив м'яч від опікуна та гарматним пострілом вивів свою команду вперед у рахунку – 2:1.

Вже через три хвилини іспанський нападник оформив дубль. Лише ціною фолу гравці "орлів" змогли відібрати м'яч у Ремсі – пенальті. До позначки підійшов Мората та впевнено розвів голкіпера і м'яч у різні кути володінь Лаціо – 3:1.

Щенсни ще декілька разів рятував ворота Ювентуса від пропущеного голу. У підсумку – 3:1 перемога туринського клубу.

Після звитяги Ювентус з 52 очками йде третім у Серії А. У Лаціо 43 пункти та 7 позиція.

Ювентус – Лаціо відеоогляд