Интер 8 марта в рамках 26 тура сыграет против Аталанты. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Интер – Аталанта: перед матчем

Аталанта Руслана Малиновского и Виктора Коваленко поедет в гости к лидеру сезона в Серии А Интер. "Нерадзурри" в предыдущем туре с трудом одолел Парму (1:2), а Аталанта дома разгромила Кротоне (5:1).

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Интер уже на протяжении 9 поединков не знает вкуса поражений. В последний раз подопечные Антонио Конте уходили с поля проигравшими 6 января, когда уступили Сампдории (2:1).

Между клубами ровно 10 очков разницы в таблице чемпионата Италии. Между ними располагаются Ювентус и Милан, которые уступают лидеру 7 и 6 пунктами соответственно.

Во внутреннем чемпионате клубы 123 раза встречались на одном поле. Здесь существенным преимуществом обладают хозяева матча – 66 побед. Лишь в 25 поединках успех праздновал клуб из Бергамо.

Центральный матч 26 тура Серии А Интер – Аталанта состоится 8 марта в 21: 45.

Прогноз от Favbet

Интер подходит ко встрече в роли фаворита, поэтому не удивительно, что букмекеры отдают победу именно "нерадзурри" – 2,06. В победу Аталанты верят, но не с такой уверенностью – 3,65. Ничья в этом матче также не является исключением – 3,65.

Со счетом 1:0 в пользу хозяев скорее всего завершится это противостояние – 3,80. Минимальная победа гостей (0:1) тоже оценена довольно неплохо, поэтому можно сделать ставку с коэффициентом 5,20.

Кто может забить гол? Лучший коэффициент отдают главному бомбардиру среди обеих команд Ромелу Лукаку – 2,00. Не следует списывать авторов результативных ударов Лаутаро Мартинеса и Дувана Сапату – по 2,50.

Интересно, что эксперты считают, что кому-то из игроков не удастся оформить дубль или забить еще больше голов. На два или более голевых выстрелов Лукаку стоит коэффициент 8,00.