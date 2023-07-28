УЕФА отстранил Ювентус от участия в еврокубках за нарушение финансового фейр-плей

Туринский клуб продолжает страдать из-за нечестного ведения финансов. Впрочем, на этот раз "бьянконери" пошли на соглашение с УЕФА ради перспективы выступить в Лиге чемпионов.

Ювентус отдохнет от еврокубков

Прошлый сезон туринский Ювентус трясло от околофутбольных скандалов. Команда Массимилиано Аллегри должна была занять четвертое место в Серии А и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Впрочем, из-за финансовых махинации со "старой синьоры" сняли десять очков. Как следствие, туринцы финишировали седьмыми с путевкой в Лигу конференций. Однако команда и там не выступит.

УЕФА установило вину Ювентуса в нарушении финансового фейр-плей и несоблюдении соглашения по восстановлению финансового равновесия. Поэтому союз решил отстранить туринцев от еврокубков на один сезон.

Пошли на соглашение с УЕФА

Кроме того, клуб оштрафован на 20 миллионов евро, но пока должен заплатить только половину этой суммы. Остальные 10 миллионов Юве должно будет оплатить в случае несоответствия фэйр-плей следующей отчетности клуба за три года.

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Ранее сообщалось, что Ювентус готов согласиться с дисквалификацией в обмен на снятие обвинений от УЕФА. Теперь подопечные Аллегри готовы сконцентрироваться на Серии А ради возвращения в Лигу чемпионов.

Место туринцев в Лиге конференций займет Фиорентина. В прошлом сезоне команда Винченцо Итальяно вышла в финал, где уступила лондонскому Вест Хэму.