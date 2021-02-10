Ювентус 9 февраля на своем поле принимал Интер в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Туринцы благодаря победе в первом поединке вышли в финал турнира.

Ювентус – Интер 0:0

В первой встрече Ювентус победил Интер благодаря дублю Криштиану Роналду. Такой счет позволял туринскому клубу сыграть в ничью во второй встрече и выйти в финал турнира. Так и случилось.

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Лукаку лучше всего сыграл на втором этаже после передачи со штрафного. Но удар нападающему совсем не удался – мяч полетел мимо ворот.

Интер активнее начал поединок. Два выстрела игроков "нерадзурри" заблокировали хозяева. Не менее острым был ответ команды Андреа Пирло. Роналду дважды сильно пробил, но в первом случае голкипер отлично сыграл на линии, а второй выстрел был заблокирован защитником.

На перерыв команды ушли с нулями на табло. После отдыха первую остроту на поле создали гости. Хакими пытался направить мяч за шиворот голкиперу, но мяч пролетел значительно выше ворот.

Снова опасность у ворот подопечных Антонио Конте создал Роналду. Португалец трижды подряд наносил удары в сторону ворот Интера. Первый выстрел был выше ворот, а два следующих взял на себя вратарь Ханданович.

Атака Интера едва не стала результативной. Удар игрока гостей взял на себя Алекс Сандро. Но мяч попав в его голову едва не влетел в собственные ворота.

Как ни старались футболисты изменить цифры на табло, но не удалось. В итоге – 0:0 "сухая" ничья, которая вывела Ювентус в финал Кубка Италии.

В решающем матче туринский клуб померится силами с победителем матча Аталанта – Наполи. В первой встрече команды тоже сыграли в нулевую ничью.

Ювентус – Интер видеообзор матча