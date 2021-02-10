Ювентус 9 лютого на власному полі приймав Інтер у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії. Туринці завдяки перемозі у першому поєдинку вийшли у фінал турніру.

Ювентус – Інтер 0:0

У першій зустрічі Ювентус переміг Інтер завдяки дублю Кріштіану Роналду. Такий рахунок дозволяв туринському клубу зіграти у нічию у другій зустрічі та вийти у фінал турніру. Так і сталось.

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Лукаку найкраще зіграв на другому поверсі після передачі зі штрафного. Але удар у нападника зовсім не вдався – м'яч полетів повз ворота.

Інтер активніше розпочав поєдинок. Два постріли гравців "нерадзуррі" заблокували господарі. Не менш гострою була відповідь команди Андреа Пірло. Роналду двічі потужно пробив, але у першому випадку голкіпер відмінно зіграв на лінії, а другий постріл був заблокований захисником.

На перерву команди пішли з нулями на табло. Після відпочинку першу гостроту на полі створили гості. Хакімі намагався спрямувати м'яч за комірець голкіперу, але м'яч пролетів значно вище воріт.

Знову небезпеку біля воріт підопічних Антоніо Конте створив Роналду. Португалець тричі поспіль завдавав удари у сторону воріт Інтера. Перший постріл був вище воріт, а два наступних взяв на себе воротар Хандановіч.

Атака Інтера ледь не стала результативною. Удар гравця гостей взяв на себе Алекс Сандро. Але м'яч влучивши у його голову ледь не влетів у власні ворота.

Як не старались футболісти нарешті вже змінити цифри на табло, але не вдалось. У підсумку – 0:0 "суха" нічия, яка вивела Ювентус у фінал Кубка Італії.

У вирішальному матчі туринський клуб поміряється силами з переможцем матчу Аталанта – Наполі. У першій зустрічі команди також зіграли у нульову нічию.

Ювентус – Інтер відеоогляд матчу