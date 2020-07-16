Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".

Об этом сообщает Calciomercato. В "Ювентусе" рассматривают возможность подписания игрока с последующим отправлением его в "Сассуоло" на правах аренды.

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Приобретение Антонио отвечает планам туринцев по омоложению состава команды.

Пока в "Ювентусе" считают целесообразным продолжить наблюдение за Маркосом Антонио, но не исключен вариант, при котором итальянский гранд приступит к решительным действиям. Это произойдет в том случае, если все отчеты скаутов, которым "Ювентус" поручил пересмотреть Маркоса Антонио, окажутся положительными.

Что известно о Маркосе Антонио