"Ювентус" хочет купить талант "Шахтера" и отправить его в аренду
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".
Об этом сообщает Calciomercato. В "Ювентусе" рассматривают возможность подписания игрока с последующим отправлением его в "Сассуоло" на правах аренды.
Смотрите также: Выгнали с тренировки: игроки турецкого клуба хотят, чтобы форвард "Динамо" покинул клуб
Приобретение Антонио отвечает планам туринцев по омоложению состава команды.
Пока в "Ювентусе" считают целесообразным продолжить наблюдение за Маркосом Антонио, но не исключен вариант, при котором итальянский гранд приступит к решительным действиям. Это произойдет в том случае, если все отчеты скаутов, которым "Ювентус" поручил пересмотреть Маркоса Антонио, окажутся положительными.
Что известно о Маркосе Антонио
- В текущем сезоне Маркос Антонио провел 27 поединков (15 – в основе). Забил три гола и отдал две результативные передачи.
- Бразилец перешел в "Шахтер" из португальского "Эшторила" и в последнее время все чаще заявляет о себе, как о игроке основного состава.
- В "Шахтер" Маркос Антонио перешел в феврале прошлого года за 3,5 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает контракт хавбека в 4 миллиона.