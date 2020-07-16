"Ювентус" хоче придбати таланта "Шахтаря" та одразу відправити його в оренду
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Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Маркос Антоніо потрапив в сферу інтересів туринського "Ювентуса".
Про це повідомляє Calciomercato. В "Ювентусі" розглядають можливість підписання гравця з подальшим відправленням його в "Сассуоло" на правах оренди.
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Придбання Антоніо відповідає планам туринців по омолодженню складу команди.
Поки в "Ювентусі" вважають за доцільне продовжити спостереження за Маркосом Антоніо, але не виключений варіант, при якому італійський гранд приступить до рішучих дій. Це станеться в тому випадку, якщо всі звіти скаутів, яким "Ювентус" доручив переглянути Маркоса Антоніо, виявляться позитивними.
Що відомо про Маркоса Антоніо
- У поточному сезоні Маркос Антоніо провів 27 поєдинків (15 – в основі). Забив три голи і віддав дві результативні передачі.
- Бразилець перейшов в "Шахтар" з португальського "Ешторіла" і останнім часом все частіше заявляє про себе, як про гравця основного складу.
- У "Шахтар" Маркос Антоніо перейшов в лютому минулого року за 3,5 мільйона євро. Нині Transfermarkt оцінює контракт хавбека в 4 мільйони.