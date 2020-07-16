Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Маркос Антоніо потрапив в сферу інтересів туринського "Ювентуса".

Про це повідомляє Calciomercato. В "Ювентусі" розглядають можливість підписання гравця з подальшим відправленням його в "Сассуоло" на правах оренди.

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Придбання Антоніо відповідає планам туринців по омолодженню складу команди.

Поки в "Ювентусі" вважають за доцільне продовжити спостереження за Маркосом Антоніо, але не виключений варіант, при якому італійський гранд приступить до рішучих дій. Це станеться в тому випадку, якщо всі звіти скаутів, яким "Ювентус" доручив переглянути Маркоса Антоніо, виявляться позитивними.

Що відомо про Маркоса Антоніо