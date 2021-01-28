В 1/4 финала Кубка Италии Ювентус на своем поле принимал СПАЛ. Туринцы не оставили никаких шансов сопернику на победу.

Источник: 24 канал

Ювентус – СПАЛ 4:0

Голы: Мората, 16 (п), Фработта, 33, Кулусевски, 78, Кьеза, 90+4

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Ювентус активно начал кубковый поединок. Мората показал великолепный дриблинг, ворвался в штрафную и мощно пробил – голкипер в прекрасном прыжке спас собственные владения.

Уже на 16-й минуте туринцы заработали прекрасную возможность забить – пенальти. Рабьо прорвался в штрафную, его опекун лишь ценой фола сумел остановить соперника. Арбитр пересмотрел видеоповтор и таки указал на 11 метров. К отметке подошел Мората. Альваро хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам ворот – 1:0.

Туринцы открыли счет

Кулусевски оказался первым на мяче в штрафной СПАЛ и нанес невероятный удар в центр ворот. Но опять вратарь Бериша был готов к такому выстрелу.

Фработта откликнулся на идеальную передачу на границе штрафной гостей и безупречно пробил, отправив мяч под штангу – 2:0.

Второй гол Ювентуса

На перерыв команды ушли с уверенным преимуществом хозяев. После отдыха Ювентус продолжил свои атаки. Кулусевски продемонстрировал индивидуальный проход в штрафную соперника. Он поднял голову и попытался прицельно пробить, но голкипер СПАЛа показал надежную игру на линии ворот.

Активный Кулусевски отметился голом. Он замкнул передачу в штрафной гостей, отправив мяч по центру ворот – 3:0.

Результативный удар Кулусевски

В добавленное арбитром время подопечные Андреа Пирло поставили громкую точку во встрече. Кьеза вышел один на один с голкипером, "пошив его в дураках" и забежал с мячом прямо в ворота – 4:0.

Ювентус легко вышел в полуфинал Кубка Италии, где их будет ждать встреча с Интером.

Последний гол во встрече