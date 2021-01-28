В 1/4 фіналу Кубка Італії Ювентус на власному полі приймав СПАЛ. Туринці не залишили жодних шансів супернику на перемогу.

Джерело: 24 канал

Ювентус – СПАЛ 4:0

Голи: Мората, 16 (п), Фработта, 33, Кулусевскі, 78, К'єза, 90+4

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Ювентус активно розпочав кубковий поєдинок. Мората показав чудовий дриблінг, увірвався у штрафний та потужно пробив – голкіпер у чудовому стрибку врятував власні володіння.

Вже на 16-й хвилині туринці заробили чудову нагоду забити – пенальті. Рабйо прорвався у штрафний, його опікун лише ціною фолу зумів зупинити суперника. Арбітр переглянув відеоповтор та таки вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Мората. Альваро холоднокровно розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт – 1:0.

Туринці відкрили рахунок

Кулусевскі опинився першим на м'ячі в штрафному СПАЛ та завдав неймовірного удару у центр воріт. Але знову воротар Беріша був готовий до такого пострілу.

Фработта відгукнувся на ідеальну передачу на межі штрафного гостей та бездоганно пробив, відправивши м'яч під стійку – 2:0.

Другий гол Ювентуса

На перерву команди пішли за впевненої переваги господарів. Після відпочинку Ювентус продовжив свої атаки. Кулусевскі продемонстурвав індивідуальний прохід у штрафний суперника. Він підвів голову та спробував прицільно пробити, але вкотре голкіпера СПАЛа показав надійну гру на лінії воріт.

Активний Кулусевскі таки відзначився голом. Він замкнув передачу у штрафному гостей, відправивши м'яч по центру воріт – 3:0.

Результативний удар Кулусевскі

У доданий арбітром час підопічні Андреа Пірло поставили гучну крапку у зустрічі. К'єза вийшов віч-на-віч з голкіпером, "пошив його у дурні" та забіг з м'ячем прямо у ворота – 4:0.

Ювентус легко вийшов в півфінал Кубка Італії, де на них чекатиме зустріч з Інтером.

Останній гол у зустрічі