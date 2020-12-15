В среду, 16 декабря, Ювентус сыграет домашний поединок против Аталанты в рамках 12-го тура Серии А. Букмекеры оценили шансы клубов на победу в этой встрече.

В турнирной таблице лучше положение у Ювентуса. Туринцы располагаются возле тройки лидеров на 4 месте, в их активе 23 очка. Такое же количество очков у третьего Наполи. Аталанта с 17 очками находится в середине таблицы – 8 место, пишет 24 канал.

Вот так Впереди Ювентуса и Милана: Аталанта Малиновского стала лучшей командой Италии

Команды 118 раз встречались на одном поле в итальянской Серии А. Здесь подавляющее преимущество у гостей – 66 побед. А вот у гостей в 6 раз меньше – мизерных 11 побед. Еще 41 встреча завершалась ничьей.

Уже на протяжении 10 поединков туринцы не знают вкуса поражений. Последний раз команда Пирло уступала сопернику в конце октября. Тогда матч с Барселоной в Лиге чемпионов завершился со счетом 0:2 в пользу каталонцев. К слову, Ювентус в хорошем состоянии подходит к встрече. Команда вышла в плей-офф элитного турнира, где в 1/8 финала встретится с Порту.

Аталанта тоже не отстает. Команда Джана Пьера Гасперини продолжила борьбу за трофей Лиги чемпионов. Она вышла со второго места в группе, уступив лишь английскому Ливерпулю. В 1/8 финала команду Малиновского ждет сложнейший экзамен против мадридского Реала.

Матч 12-го тура Серии А Ювентус – Атланта состоится в среду, 16 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в Турине в 19:30

Ювентус – Аталанта прогноз от Marathonbet

Букмекеры отдают существенное преимущество хозяевам встречи. На победу Ювентуса отдают 1,97. На успех Аталанты Малиновского можно сделать ставку с коэффициентом 4,10. Ничья во встрече оценена в 3,95.

Важно! Marathonbet выставил на этот матч нулевую маржу. Благодаря этому коэффициенты на исход матча значительно выше, чем у конкурентов.

Скорее всего поединок завершится со счетом 2:1 в пользу команды Роналду – 7,50. На минимальную победу гостей коэффициент 13,75.

Первый тайм вероятно завершится ничьей. Чего не скажешь о второй 45-минутке. В ней успех со счетом 1:0 могут праздновать туринцы – 4,50.

Эксперты отдают предпочтение Ювентусу и по голам. Первыми во встрече размочат счет хозяева – 1,68. На то, что первый результативный удар в поединке будет в исполнении команды украинцев – 2,50.

В составе команды Андреа Пирло голом отметится звездный португалец Криштиану Роналду – 1,75. Следует обратить внимание и на гол в исполнении Альваро Мората – 2,40.

Кто забьет за Аталанту? Дуван Сапата имеет лучшие шансы огорчить голкипера соперников – 2,50. Также можно сделать ставку на результативный удар в исполнении Луиса Муриеля – 3,00. Что до украинского легионера, то на гол Руслана Малиновского стоит коэффициент 4,50.