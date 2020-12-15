У середу, 16 грудня, Ювентус зіграє домашній поєдинок проти Аталанти у рамках 12-го туру Серії А. Букмекери оцінили шанси клубів на звитягу у цій зустрічі.

У турнірній таблиці краще становище у Ювентуса. Туринці розташовуються біля трійки лідерів на 4 місці, у їх активі 23 пункти. Така ж кількість очок у третього Наполі. Аталанта з 17 очками перебуває у середині таблиці – 8 сходинка, пише 24 канал.

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Команди 118 разів зустрічались на одному полі у італійській Серії А. Тут тотальна перевага у гостей – 66 перемог. А от у гостей у 6 разів менше – мізерних 11 звитяг. Ще 41 зустріч завершувалась нічиєю.

Вже протягом 10 поєдинків туринці не знають смаку поразок. Востаннє команда Пірло поступалась супернику наприкінці жовтня. Тоді матч з Барселоною у Лізі чемпіонів завершився із рахунком 0:2 на користь каталонців. До слова, Ювентус у хорошому стані підходить до зустрічі. Команда вийшла у плей-офф елітного турніру, де в 1/8 фіналу зустрінеться з Порту.

Аталанта теж не пасе задніх. Команда Джана П'єра Гасперіні продовжила боротьбу за трофей Ліги чемпіонів. Вона вийшла з другого місця у групі, поступившись лише англійському Ліверпулю. В 1/8 фіналу на команду Маліновського чекає надскладний екзамен проти мадридського Реала.

Матч 12-го туру Серії А Ювентус – Атланта відбудеться у середу, 16 грудня. Стартовий свисток судді пролунає у Турині о 19:30

Ювентус – Аталанта: прогноз від Marathonbet

Букмекери віддають істотну перевагу господарям зустрічі. На перемогу Ювентуса віддають 1,97. На успіх Аталанти Маліновського можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,10. Нічия у зустрічі оцінена у 3,95.

Важливо! Marathonbet виставив на цей матч нульову маржу. Завдяки цьому коефіцієнти на підсумок матчу значно вищі, аніж у конкурентів.

Швидше за все поєдинок завершиться із рахунком 2:1 на користь команди Роналду – 7,50. На мінімальну звитягу гостей є коефіцієнт 13,75.

Перший тайм ймовірно завершиться нічиєю. Що не скажеш про другу 45-хвилинку. У ній успіх з рахунком 1:0 можуть святкувати туринці – 4,50.

Експерти віддають перевагу Ювентусу і за голами. Першими у зустрічі розмочать рахунок господарі – 1,68. На те, що перший результативний удар у поєдинку буде у виконанні команди українця – 2,50.

У складі команди Андреа Пірло голом відзначиться зірковий португалець Кріштіану Роналду – 1,75. Слід звернути увагу і на гол у виконанні Альваро Морати – 2,40.

Хто ж заб'є за Аталанту? Дуван Сапата має найкращі шанси засмутити голкіпера суперників – 2,50. Також можна зробити ставку на результативний удар у виконанні Луїса Муріеля – 3,00. Щодо українського легіонера, то тут на гол Руслана Маліновського стоїть коефіцієнт 4,50.