Туринский "Ювентус" мчится к своему 9-му подряд титулу чемпиона Италии. В 32-м туре испортить планы "Ювентуса" попытается "Аталанта" украинца Руслана Малиновского. Прогноз букмекеров на матч Серии А, который состоится 11 июля, читайте дальше.

Ювентус – Аталанта: прогноз

В конце июня "Аталанта" уже сделала подарок "Ювентусу", пишет 24 канал. Команда Малиновского победила главного конкурента "зебр" – "Лацио".

Таким образом, "Ювентус" пока имеет 7 очков преимущества над "римлянами".

"Аталанта" практически гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Поэтому клуб из Бергамо спокойно может даже побороться за серебряные награды.

Кстати: Украинец Малиновский может пропустить суперматч с "Ювентусом"

Прогноз Favbet

Фаворитом встречи букмекеры прогнозируемо называют "Ювентус". Победу подопечных Маурицио Сарри эксперты оценили коэффициентом 2,07.

Если же положительный результат получит "Аталанта" – коэффициент 3,50. Ничью в поединке эксперты также оценили коэффициент 3,50.

Прогноз 1xbet

Украинский футболист Малиновский в последних матчах не покидает поле без полезных действий. В предыдущей игре Руслан заработал пенальти и удаление для соперника.

Таким образом, существует большая вероятность, что Руслан оставит автограф в воротах "Ювентуса". Гол полузащитника сборной Украины оценен коэффициентом 2,75.

Зато коэффициент 1,6, что в поединке голом отметится звездный лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду. Коэффициент 2,3, что "Аталанту" огорчит Гонсало Игуаин.

Матч "Ювентус" – "Аталанта" состоится 11 июля. Начало игры в 22:45.