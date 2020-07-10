Ювентус – Аталанта: чи засмутить Маліновський чемпіона Італії – прогноз
Туринський "Ювентус" мчить до свого 9-го поспіль титулу чемпіона Італії. У 32-го турі зіпсувати плани "Ювентуса" спробує "Аталанта" українця Руслана Маліновського. Прогноз букмекерів на матч Серії А, який відбудеться 11 липня, читайте далі.
Ювентус – Аталанта: прогноз
Наприкінці червня "Аталанта" вже зробила подарунок "Ювентусу", пише 24 канал. Команда Маліновського перемогла головного конкурента "зебр" – "Лаціо".
Таким чином, "Ювентус" наразі має 7 очок переваги над "римлянами".
"Аталанта" практично гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Тому клуб з Бергамо спокійно може навіть поборотися навіть за срібні нагороди.
До речі: Українець Маліновський може пропустити суперматч з "Ювентусом"
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Фаворитом зустрічі букмекери прогнозовано називають "Ювентус". Перемогу підопічних Мауріціо Саррі експерти оцінили коефіцієнтом 2,07.
Якщо ж позитивний результат здобуде "Аталанта" – коефіцієнт 3,50. Нічию у поєдинку експерти також оцінили коефіцієнтом 3,50.
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Український футболіст Маліновський в останніх матчах не покидає поле без корисних дій. У попередній грі Руслан заробив пенальті та вилучення для суперника.
Таким чином, існує велика ймовірність, що Руслан залишить автограф у воротах "Ювентуса". Гол півзахисника збірної України оцінений коефіцієнтом 2,75.
Натомість коефіцієнт 1,6, що в поєдинку голом відзначиться зірковий лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Коефіцієнт 2,3, що "Аталанту" засмутить Гонсало Ігуаїн.