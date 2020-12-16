Туринський "Ювентус" зіграв внічию з "Аталантою" з Бергамо в матчі 12-го туру італійської Серії А. Зустріч проходила в Турині і завершилася з рахунком 1:1.

Ювентус – Аталанта 1:1

Голи: К'єза, 29 – Фройлер, 57

Нереалізований пенальті: Роналду, 61 (Ювентус)

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Підопічні Андреа Пірло відкрили рахунок красивим ударом К'єзи, але Фройлер у другому таймі зрівняв не менш красивим пострілом під поперечину.

На 61-й хвилині "стара синьйора" заробила пенальті. Бити його взявся Кріштіану Роналду, але чудеса реакції продемонстрував Голліні. Гра так і завершилася внічию.

Нереалізований пенальті Роналду

Варто зазначити, що хавбек збірної України Руслан Маліновський вийшов у страті і був замінений лише на 71-й хвилині. Замість нього вийшов Олексій Міранчук.