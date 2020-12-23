Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко вперше вийшов у розіграші Кубка ліги та відразу відзначився результативною дією. Захисник допоміг команді розпочати розгром суперника.

Олександр Зінченко не так часто виходить на поле у стартовому складі МанСіті. Цього разу головний наставник Хосеп Гвардіола довірив місце на полі українцю та не прогадав, пише 24 канал.

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Гольова передача Зінченка

Вже на 3-й хвилині гравець збірної України віддячив тренеру за довіру. Зінченко розпочав атаку з власної частини поля та після комбінації з партнерами по команді м'яч знову опинився у ногах лівого захисника. Олександр зробив зрячу передачу з флангу прямо на голову Жезуса. Тому нічого не залишалось, як просто перевести м'яч головою у сітку, що бразилець і зробив.

Асист Зінченка дивіться відео

Зінченко провів на полі весь поєдинок. За цей час він встиг одного разу завдати неточного удару, 79 разів зустрітись з м'ячем, віддати 60 точних передач на партнерів по команді (88%). Ще одного разу Олександр вдало пішов у дриблінг, виграв 2 верхові дуелі, двічі відбирав м'яч та зробив один перехват.

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії українського гравця хорошою оцінкою – 7.3. Він встиг пограти у матчі не лише на позиції лівого захисника, а й опорником у парі з Фернандінью.



Арсенал – МанСіті: оцінки гравців / Скріншот з WhoScored