Лидер сборной не намерен идти на поводу УЕФА. Юстас Ласцикас готов "спонсировать" скандирование фанатов сборной.

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Для интересов фанатов

Болельщики балтийской сборной любят попеть на трибунах. В частности, самые активные фанаты литовской команды с радостью заводят на стадионе уже культовую "Путин ху**ло". Но вот ведущим футбольным органам не нравится развлечение болельщиков. В сентябре казахский делегат выписал литовцам штраф в 10 тысяч евро из-за того, что в поединке отбора Евро-2024 против Сербии решили еще раз поразвлечься.

Но вот футболисты команды из Литвы не собираются соглашаться с судейством УЕФА. В частности, лидер балтийской сборной Юстас Ласцикас призвал болельщиков фанатов не отменять звучание культовой песни на трибунах. Более того, футболист пообещал любителям литовского коллектива покрыть все финансовые убытки, которые могут возникнуть после выполнения "Путин ху**ло" на стадионе. Впоследствии Юстас объяснил позицию.

На самом деле, я ни с кем не советовался по этому поводу. Это была скорее шутка, потому что очевидно, что вся ситуация абсурдна. Я не могу говорить за всех, но думаю, что нам не будет стыдно пожертвовать свои бонусы на доброе дело,

– сказал Ластикас.

Напомним, что сборная Литвы уже упустила все шансы на выход на Евро-2024. За 7 туров балтийская команда набрала 6 зачетных баллов, отставая от второго места, которое заняла Сербия, на 6 очков. Интересно, что украинцам на руку, чтобы сербы квалифицировались на континентальный турнир. В их группе за выход на турнир еще борются Венгрия и Черногория.

Команды, отобравшиеся на чемпионат Европы