Лідер збірної не збирається йти на поводу УЄФА. Юстас Ласцікас готовий "спонсорувати" скандування фанатів збірної.

Варте уваги З труднощами на "фінал": на збірну України чекає покарання від УЄФА на грі з італійцями

Задля інтересів фанів

Вболівальники балтійської збірної полюбляють поспівати на трибунах. Зокрема, найактивніші фанати литовської команди з радістю заводять на стадіоні уже культову "Путін ху**ло". Та от провідним футбольним органам не до вподоби розваги вболівальників. У вересні казахський делегат виписав литовцям штраф на 10 тисяч євро через те, що у поєдинку відбору Євро-2024 проти Сербії ті вирішили вкотре порозважатись.

Та от футболісти команди з Литви не збираються погоджуватись із суддівством УЄФА. Зокрема, лідер балтійської збірної Юстас Ласцікас закликав вболівальників фанатів не скасовувати звучання культової пісні на трибунах. Ба більше, футболіст пообіцяв любителям литовського колективу покрити усі фінансові збитки, які можуть виникнути після виконання "Путін ху**ло" на стадіоні. Згодом Юстас пояснив позицію.

Насправді я ні з ким не радився з цього приводу. Це був радше жарт, бо очевидно, що вся ситуація є абсурдною. Я не можу говорити за всіх, але думаю, що нам не буде соромно пожертвувати свої бонуси на добру справу,

– сказав Ласцікас.

Нагадаємо, що збірна Литви уже втратила усі шанси на вихід на Євро-2024. За 7 турів балтійська команда набрала 6 залікових балів, відстаючи від другого місця, яке посіла Сербія, на 6 очок. Цікаво, що українцям на руку, аби серби кваліфікувались на континентальний турнір. У їхній групі за вихід на турнір ще ведуть боротьбу Угорщина та Чорногорія.

Команди, які відібрались на чемпіонат Європи