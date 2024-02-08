Лидер Руха был близок к переезду в Турцию: почему сорвался трансфер

Еще один талантливый украинский футболист мог продолжить свою карьеру за рубежом. Речь идет об одном из лидеров львовского Руха Юрии Климчуке.

26-летний нападающий попал в сферу интересов турецкого Хатайспора. Клуб Суперлиги хотел арендовать Юрия Климчука с опцией выкупа футболиста.

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Одной ногой уже был в Турции

Переговоры уже шли к хеппи-энду, но сорвали в самом финале переговоров. Клубы не смогли ударить по рукам относительно суммы компенсации за нападающего львовского Руха.

Львовяне хотели выручить за одного из своих ведущих игроков более 2 миллионов евро. Но Хатайспора такая сумма не устроила.

Отметим, что Климчук имеет действующий контракт с Рухом до конца июня 2026-го года.

Поэтому Климчук остался в расположении "желто-черных", с которыми сейчас готовится ко второй части сезона УПЛ-2023/2024 в Словении.

Уже 25 февраля Рух домашним матчем против житомирского Полесья начнет для себя футбольный 2024-й год. Это будет противостояние 6-й и 3-й команд УПЛ. Сейчас между клубами разница в 6 баллов в пользу дебютанта первенства – 32 против 36-ти у подопечных Виталия Пономарева.

К слову, 10 февраля у команды Пономарева запланированы два спарринга – против Горицы и Приморьема.

Следует добавить, что немало слухов о футболистах Руха появляется в украинской прессе, которая сватает их за границу. Уже была информация о Кваснице, Сапуге, который серьезно травмировался на сборах, Слюбика и других.

Что известно о футбольной жизни Юрия Климчука