С клубом, в котором я оставил большую часть своего сердца, – Вирт щемяще попрощался с Вересом

Дороги ровенского Вереса и Юрия Вирта впервые разошлись за долгие годы. Наставник из Льва по этому поводу написал прощальную публикацию в социальных сетях.

Юрий Вирт объявил о своем уходе после ответного матча плей-офф против запорожского Металлурга. Команда дома громко хлопнула дверью, сохранив прописку в УПЛ. Вереск взял реванш в Ровно 6:1 после досадного 1:0 во Львове.

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Вирт: Я горд тем, что работал в Вересе

На послематчевой пресс-конференции тренер прямо сказал, что должен уйти из коллектива, где против него настроен весь футбольный клуб. Таковы были слова президента Вереса. Поэтому у Вирта не было другого варианта, как покидать команду.

После чего в социальных сетях сдали нервы у жены Вирта, которая "проехалась" по Вересу. Досталось даже блоггеру и футболисту Дмитрию Поворознюку, который является автором сериала о клубе "Футболист". К слову, тот дебютировал в официальном матче против Металлурга и заявил, что заканчивает карьеру футболиста. На публикацию жены наставника спокойно отреагировал сам Поворознюк.

17 июня на странице Вирта в инстаграмме появился прощальный пост. Наставник отметил, что эти четыре года в Вересе пролетели как один день. Именно с Виртом жители прошли весь путь от Второй лиги до УПЛ.

Пришло время прощаться. С Вересом, с Ровным, с болельщиками. С клубом, в котором я оставил большую часть своего сердца. С городом, который стал для меня по-настоящему родным. С фанатами, которые разделяли с командой горечь неудач и радовались ее победам. Конечно, больше было хорошего. Мне есть и будет что вспомнить. За те четыре года мы проделали большой путь, все вместе заставили заговорить футбольную Украину о Вересе. С командой стали считаться. Ее стали уважать. И даже опасаться", – написал наставник.

Вирт добавил, что горд был управлять таким клубом как ровенский Верес. Керманич поблагодарил всех за работу и поддержку и красивыми словами закончил свой прощальный пост с ровенским клубом.

Я горд тем, что работал в Вересе. Чтобы пройти путь из Второй лиги в Премьер-лигу, некоторые клубы тратят на это годы, мы же сделали это за два сезона. Этот успех был бы невозможен без президента, менеджмента, администрации, тренерского и врачебного штабов, футболистов и, конечно, болельщиков. Всем я искренне благодарен за эти, повторюсь, яркие, чудесные, сказочные четыре года совместной работы. Мы совершили большое дело. Но теперь пришло время перемен. Я не буду говорить вам "Прощайте!", только "До свидания на футбольных полях!",

– написал Вирт.

На пресс-конференции Вирт заверил, что вместе с ним команду покидает его тренерский штаб. Наставник не раскрыл будущих планов.

Отметим, что уже 15 июня на заседании наблюдательного совета Верес объявил имя нового наставника команды. Им стал бывший вождь Ингульца Сергей Лавриненко, в свое время возглавлявший крапивницкую Звезду.