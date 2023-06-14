Весь футбольный клуб против тебя, – Вирт заявил, что покидает Верес

Ровенский Верес сохранил свою прописку в УПЛ. 14 июня народный клуб из Ровно разгромил запорожский Металлург в ответном матче плей-офф.

Ровенчане смогли взять реванш у соперника из Запорожья за поражение 1:0 в первом матче плей-офф. Шесть голов влетело в ворота запорожского Металлурга в ответном матче. Гости забили лишь гол престижа. Финальный свисток зафиксировал победу Вереса 6:1 и 6:2 по итогам двух встреч.

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Сохранил клуб в УПЛ и покинул команду

Ровенский клуб продолжит свои выступления в УПЛ, но уже под руководством нового наставника. На послематчевой пресс-конференции Юрий Вирт объявил о своем уходе из Вереса. Наставник дал откровенный комментарий, намекнув о конфликте в клубе.

"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Знаете, буду открытым. Неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться здесь. И ухожу из команды", – сказал наставник.

И футболисты, и болельщики, и другие люди, которые поддерживали и поддерживают меня. Но есть люди в клубе, которые просто запихали нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять, потому что прошел очень сложный путь. Именно сегодня четыре года тому назад, как я принял эту команду. И сегодня оставляю ее. Я не прощаюсь с командой, а просто говорю "до свидания",

– заявил Вирт.

Напомним, что именно Вирт в свое время вывел Верес в УПЛ.

Вирт заявил, что вместе с ним клуб покидает весь тренерский штаб. Пока неизвестно, в каком клубе окажется Вирт со своими помощниками.

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