Дружина головного тренера Вереса Юрія Вірта у фейсбуці опублікувала емоційне звернення до вболівальників клубу. Здається, цей сезон був останній на чолі Вереса для її чоловіка.

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Світлана подякувала фанатам за чудові роки проведені разом та зазначила, що вони залишають команду.

Шановні вболівальники. Ми залишаємо команду. Хочу подякувати всім вам за ці роки, коли ми були разом. За наші перемоги та поразки, за емоції, за сльози та щастя, і десь можливо непорозуміння, але ми пройшли цей шлях разом із вами. Дякую вам від щирого серця. Ви справжні та найкращі! Удачі! Па-па,

– написала Світлана Вірт.

Раніше повідомлялося, що Верес може призначити Остапа Маркевича, а також з'явилася інформація, що у 49-річного Вірта вже є варіант працевлаштування. Черкаський ЛНЗ хоче замінити Олександра Ковпака досвідченішим тренером, і саме Юрій Вірт є пріоритетним кандидатом на цю посаду.

До слова. Верес за підсумками сезону-2022/2023 посів 13-те місце, набравши у 30 турах 31 очко та зіграє перехідні матчі за збереження місця в УПЛ проти першолігового запорізького Металурга.



