Кривбас у рамках 21-го туру УПЛ поступився Минаю (1:0). Такий результат виявився не до вподоби головному тренеру криворізького колектива.

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Загострене відчуття справедливості

Усю свою накопичену енергію Юрій Вернидуб вирішив вилити на арбітра зустрічі Дениса Шурмана. Наставник Кривбаса почав сперечатися з рефері одразу після фінального свистка, розказуючи йому про його помилки на полі на нечесне суддівство. "Ви просто знущаєтеся, у вас совісті немає. Війна йде, б**ть. Ти сховався, сидиш, с**а, у засідці й знущаєшся ще з людей. Так не роблять", – агресивно прокричав Вернидуб до Шурмана.

За свою емоційно висловлену думку, а точніше за манеру розмови, головний тренер криворізького клуба отримав жовту картку. Вона стала для нього уже другою у матчі, а таким чином вона перетворилася у червону, що символізує про дискваліфікацію Вернидуба. Після поєдинку Юрій дав коментар прес-службі "біло-червоно-чорних", де сказав, що йому здається "що Кривбас перейшов комусь дорогу", а тому і судді відповідно ставляться до команди.

Відео абсурдної поведінки Вернидуба: