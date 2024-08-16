Много факторов, – Вернидуб назвал причину вылета Кривбасса из Лиги Европы

В четверг, 15 августа, состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них Кривбасс на выезде встречался с чешской Викторией.

Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол во встрече в начале второго тайма забил Даниэль Вашулин.

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Что сказал Вернидуб после матча с Викторией

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды. Он поздравил соперника с выходом в следующий раунд квалификации и назвал элемент, в котором чехи были сильнее:

Хочу поздравить Викторию с выходом в плей-офф Лиги Европы. Желаю им пройти Хартс и долгого турнирного пути в этом турнире. Для нас это школа. Виктория победила в обоих матчах благодаря своему опыту в европейских турнирах. Соперник где-то нас тоже был сильнее в антропометрии. Хотя относительно самой игры, у нас тоже были неплохие моменты, но мы их не использовали.

Также наставник криворожского клуба рассказал, чего не хватило его команде для завоевания положительного результата. Одним из главных факторов он выделил сложную логистику.

"Чего не хватило? Много факторов. Это и нехватка опыта, ведь мы делаем только первые шаги в европейских турнирах. У Виктории опыта намного больше. Во-вторых, логистика. Сопернику намного проще с переездами. Кривбасс не может играть дома, а за границей. Наш домашний стадион – в Кошице. Вы же понимаете, мы играем в Словакии, потом автобусом возвращаемся в Украину.

Много времени тратим на границе. Играем в Украине, а потом снова за границу. Где-то наших игроков в этом плане не хватает. Нет той свежести, которая есть у наших соперников. Где-то мы не успеваем физически восстанавливаться. Думаю, это самое главное", – сказал Вернидуб.

. После вылета из Лиги Европы Кривбасс продолжит выступления в еврокубках в Лиге конференций. Соперником команды Вернидуба в раунде плей-офф станет испанский Бетис.

Отметим, что свой следующий поединок в УПЛ Кривбасс сыграет против Вереса. Игра состоится 18 августа и начнется в 15:30.