Господарі поля здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на початку другого тайму забив Даніель Вашулін.

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Що сказав Вернидуб після матчу з Вікторією

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди. Він привітав суперника з виходом до наступного раунду кваліфікації та назвав елемент, в якому чехи були сильнішими:

Хочу привітати Вікторію з виходом у плей-оф Ліги Європи. Бажаю їм пройти Хартс і довгого турнірного шляху в цьому турнірі. Для нас це школа. Вікторія перемогла в обох матчах завдяки своєму досвіду в європейських турнірах. Суперник десь нас теж був сильнішим в антропометрії. Хоча щодо самої гри, у нас теж були непогані моменти, але ми їх не використали.

Також наставник криворізького клубу розповів, чого не вистачило його команді для здобуття позитивного результату. Одним із головних факторів він виділив складну логістику.

"Чого не вистачило? Багато факторів. Це і брак досвіду, адже ми робимо тільки перші кроки в європейських турнірах. У Вікторії досвіду набагато більше. По-друге, логістика. Супернику набагато простіше з переїздами. Кривбас не може грати вдома, а за кордоном. Наш домашній стадіон – у Кошице. Ви ж розумієте, ми граємо в Словаччині, потім автобусом повертаємося в Україну.

Багато часу витрачаємо на кордоні. Граємо в Україні, а потім знову за кордон. Десь наших гравців у цьому плані не вистачає. Немає тієї свіжості, яка є в наших суперників. Десь ми не встигаємо фізично відновлюватися. Думаю, це найголовніше", – сказав Вернидуб.

Довідка. Після вильоту з Ліги Європи Кривбас продовжить виступи у єврокубках у Лізі конференцій. Суперником команди Вернидуба в раунді плей-оф стане іспанський Бетіс.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок в УПЛ Кривбас зіграє проти Вереса. Гра відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 15:30.