Основное время матча завершилось победой гостей 1:0. Единственный гол забил экс-игрок донецкого Шахтера Тете, пишет 24 Канал.

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Невероятная драма

Поскольку в первом поединке с идентичным счетом победили амстердамцы, игра перешла в экстра-таймы. В них клубы не сумели отличиться, поэтому судьба встречи решалась в послематчевой серии пенальти.

Она стала настоящим украшением игры. Серия длилась 34 (!) удара, в которых в конце концов более точными оказались подопечные Франческо Фариоли – 13:12!

Настоящим героем Аякса стал 40-летний голкипер Ремко Пасвер, который совершил несколько очень эффектных сейвов. Также стоит отметить, что оба свои удары не реализовал основной форвард нидерландцев Брайан Бробби.

Смотрите видеообзор матча Аякс – Панатинаикос

Интересно. Это была вторая по количеству голов серия пенальти в истории еврокубков. Больший счет был только в поединке первого раунда квалификации Лиги конференций Гленторан – Гзира Юнайтед в 2023 году (13:14).

Отметим, что в решающем раунде квалификации Лиги Европы Аякс сыграет против действующего чемпиона Польши Ягеллонии. Матчи состоятся 22 и 29 августа.