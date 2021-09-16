Юрий Вернидуб повторил легендарное достижения Олега Протасова в Лиге чемпионов

Шериф в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл Шахтер. Это был первый поединок в истории молдавского футбола в рамках группы Лиги чемпионов.

Шериф под руководством Юрия Вернидуба дома одолел донецкий Шахтер со счетом 2:0. Таким образом, украинский тренер получил свою первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов.

К слову Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео

Вернидуб из Шерифа стал вторым украинским тренером, которому удалось выиграть матч в группе Лиги чемпионов во главе иностранного клуба.

Ранее это удавалось только Олегу Протасову. Олимпиакос под его руководством в сезоне 2003/04 разгромил дома Галатасарай (3:0). Тогда греческая команда всего набрала 4 очка в группе.

Шериф – Шахтер: коротко