Шериф під керівництвом Юрія Вернидуба вдома здолав донецький Шахтар з рахунком 2:0. Таким чином, український тренер здобув свою першу перемогу в груповому етапі Ліги чемпіонів.
До слова Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео
Раніше це вдавалося лише Олегу Протасову. Олімпіакос під його керівництвом в сезоні 2003/04 розгромив вдома Галатасарай (3:0). Тоді грецька команда всього набрала 4 очки в групі.
Шериф – Шахтар: коротко
- Зустріч у Тирасполі завершилася сенсаційною поразкою "гірників" з рахунком 2:0.
- Форвард "Шерифа" Адама Траоре спершу пробив невдало в дебюті зустрічі, але на 15-й хвилині він влучно завершив контратаку своєї команди і поцілив у правий від П'ятова кут воріт.
- На 62-й хвилині Момо Янсане подвоїв перевагу "Шерифа", забивши головою гол. Це був перший удар в отвір від молдавської команди в другому таймі.
- Після цього "Шахтар" так і не спромігся переламати хід гри та відповісти своїми голами. Єдиний момент мав Алан Патрік, але він не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.