Молдовський футбольний клуб Шериф офіційно повідомив про призначення на посаду головного тренера команди українця Юрія Вернидуба.

Деталі угоди чинного чемпіона Молдови та Юрія Вернидуба не розголошуються. До виконання своїх обов'язків тренер приступить після того, як команда вийде з відпустки, повідомляється на сайті Шерифа.

Відзначимо, що Шериф зараз лідирує в чемпіонаті Молдови. Однак команда не змогла пробитися в єврокубки. У кваліфікації ліги чемпіонів Шериф вилетів від Карабаху, а у Лізі Європи поступився Дандолку.

За Шериф виступає українець Андрій Блізніченко.

До теми Стало відомо, де Україна зіграє перші домашні матчі відбору ЧС-2022

Щодо Юрія Вернидуба, то останнім його місцем роботи був білоруський Шахтар з міста Солігорськ. Однак до закінчення сезону він покинув команду. Її очолив інший українець – Роман Григорчук, а команда у підсумку стала чемпіоном країни.