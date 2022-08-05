Карпаты вернули талантливого воспитанника, который не смог закрепиться в Динамо

Львовские Карпаты активно работают на летнем трансферном рынке. "Львы" сделали кадровую чистку, а теперь точечно усиливают команду перед выступать в Первой лиге Украины.

Вернулся в родную команду

Новичок Первой лиги Украины, львовские Карпаты, вернули в свое расположение питомца клуба. Юрий Тлумак снова одет зелено-белую футболку.

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Карпаты арендовали Тлумака-младшего у луганской Зари сроком на сезон-2022/2023. Опорник выступит под культовым 10-м номером.

Интересно, что футболист будет играть под руководством своего отца, легендарного голкипера львовского клуба, Андрея Тлумака.

Новичок "львов" прокомментировал свое возвращение в родную команду.

У меня очень положительные впечатления, я счастлив, потому что вернулся в родной город. Играть за такой клуб – это серьезный вызов, ведь Карпаты – это команда, в которой я вырос! Здесь отличная атмосфера и хороший коллектив. Ребята меня встретили хорошо, никаких проблем не возникло. Я буду играть под руководством своего отца и это дополнительная ответственность, потому что я не могу его подвести. Карпаты – это больше, чем клуб! Защищать зелено-белые цвета – большая честь для меня,

– сказал Юрий Тлумак.

Маленькая презентация Юрия Тлумака: смотрите видео

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