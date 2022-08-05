Вернулся в родную команду
Новичок Первой лиги Украины, львовские Карпаты, вернули в свое расположение питомца клуба. Юрий Тлумак снова одет зелено-белую футболку.
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Карпаты арендовали Тлумака-младшего у луганской Зари сроком на сезон-2022/2023. Опорник выступит под культовым 10-м номером.
Интересно, что футболист будет играть под руководством своего отца, легендарного голкипера львовского клуба, Андрея Тлумака.
Новичок "львов" прокомментировал свое возвращение в родную команду.
У меня очень положительные впечатления, я счастлив, потому что вернулся в родной город. Играть за такой клуб – это серьезный вызов, ведь Карпаты – это команда, в которой я вырос! Здесь отличная атмосфера и хороший коллектив. Ребята меня встретили хорошо, никаких проблем не возникло. Я буду играть под руководством своего отца и это дополнительная ответственность, потому что я не могу его подвести. Карпаты – это больше, чем клуб! Защищать зелено-белые цвета – большая честь для меня,
– сказал Юрий Тлумак.
Маленькая презентация Юрия Тлумака: смотрите видео
Главное о карьере Юрия Тлумака
- Воспитанник Карпат, в 2020-м перешедший в Динамо-2. В июле 2021-го был переведен в главную команду киевлян.
- Но уже через 20 дней пребывания в команде ушел в аренду в Черноморец, где пробыл шесть месяцев.
- В январе 2022 года подписал контракт с Зарей. Тлумак-младший имеет договор с луганским клубом до конца 2025 года.