Повернувся у рідну команду
Новачок Першої ліги України, львівські Карпати, повернули у своє розташування вихованця клубу. Юрій Тлумак знов одягну зелено-білу футболку.
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Карпати орендували Тлумака-молодшого у луганської Зорі терміном на сезон-2022/2023. Опорник виступатиме під культовим 10-м номером.
Цікаво, що футболіст буде грати під керівництвом свого батька, який є легендарним голкіпером львівського клубу, Андрієм Тлумаком.
Новачок "левів" прокоментував своє повернення у рідну команду.
У мене дуже позитивні враження, я щасливий, тому що повернувся у рідне місто. Грати за такий клуб – це серйозний виклик, адже Карпати – це команда, у якій я виріс! Тут чудова атмосфера і хороший колектив. Хлопці мене зустріли добре, жодних проблем не виникло. Я гратиму під керівництвом свого батька і це додаткова відповідальність, оскільки я не можу його підвести. Карпати – це більше, ніж клуб! Захищати зелено-білі кольори – велика честь для мене,
– сказав Юрій Тлумак.
Маленька презентація Юрія Тлумака: дивіться відео
Головне про кар'єру Юрія Тлумака
- Вихованець Карпат, який у 2020-му перейшов у Динамо-2. У липні 2021-го був переведений у головну команду киян.
- Але вже через 20 днів перебування у команді пішов в оренду у Чорноморець, де пробув шість місяців.
- У січні 2022 року підписав контракт із Зорею. Тлумак-молодший має чинну угоду з луганським клубом до кінця 2025 року.