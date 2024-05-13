Вже незабаром, у ніч з 18 на 19 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Нужненко розповів, як Усик може перемогти Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився український тренер та колишній чемпіон WBA у напівсередній вазі Юрій Нужненко. За його словами, Усик має всі шанси на перемогу.

"Надіюся на перемогу Олександра. Щоб він на швидкісних якостях… Хоча і Тайсон по швидкості не [відстає], ще й вагу трохи скинув, підсушився. Але Сашко більш рухомий, координація рухів.

Сподіваюсь, він його, як то кажуть, ухандохає. У доброму сенсі. Обдурить, переграє. Якщо ще кілька разів добре попаде, це зібʼє ритм і настрій Тайсону. Дай боже, щоб не було ніяких брудних трюків з його боку. А так все буде добре", – сказав Нужненко.

Довідка. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Зазначимо, що і Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.