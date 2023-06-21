Сменил УПЛ на Вторую лигу: Юрий Максимов возвращается к тренерской деятельности

Украинский специалист Юрий Максимов решил, что ему больше подходит тренерская работа, чем должность спортивного директора. Поэтому экс-игрок сборной Украины променял амбициозный клуб из элитного дивизиона на возможность возглавить команду из низов профессионального футбола.

Футбольный клуб Звягель объявил имя нового главного тренера команды. Им стал известный украинский тренер и бывший футболист сборной Украины – Юрий Максимов.

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Тренерство ближе специалисту

В начале месяца уже ходили слухи, что бывший тренер Ворсклы может поменять директорскую должность в Полесье на работу главным тренером в Звягеле. Так и вышло. Клуб из Житомирской области представил Максимова игрокам и объявил тренерский штаб специалиста.

Каждая команда под руководством Максимова сильнее. Это топ-тренер, которого рады были бы видеть в каждой, подчеркиваю – в каждой команде украинской Премьер-лиги. Для нас честь, что отныне Максимов – главный тренер Звягеля,

– сообщил президент клуба Дмитрий Костюк.

Старшим тренером в штабе Юрия Максимова будет Сергей Ревут, тренер вратарей – Николай Медин, еще одним тренером команды назначен Николай Ищенко.



Презентация тренерского штаба Звягеля / Фейсбук ПФК Звягель

Будем вместе работать над тем, чтобы каждый игрок Звягеля прогрессировал. Моя дверь для вас всегда открыта, можете обращаться по любым вопросам. Наша цель – открыть для вас дверь в большой футбол на самый высокий уровень,

– обратился к футболистам главный тренер Звягеля Юрий Максимов.

Тренерская карьера Максимова

Возглавлял киевские ЦСКА и Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург, Мордовию, Тараз, Кешлю и Ворсклу.

Обладатель Кубка Азербайджана.

Полтавский клуб был последним для Максимова в должности главного тренера, он руководил командой с октября 2019-го по конец мая 2022-го. за это время поднял команду из зоны вылета в квалификационные места в еврокубках. Также дошел с командой до финала Кубка Украины.

. Звягель занял пятое место по итогам сезона-2022/2023 во Второй лиге Украины. За 18 туров клуб набрал 32 балла.