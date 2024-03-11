"Человек-эпоха": Калитвинцев подал в отставку с должности главного тренера Полесья

После поражения от Александрии появились слухи об уходе Юрия Калитвинцева с должности главного тренера Полесья. Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич подтвердил инсайды.

Владелец житомирского клуба прокомментировал уход Юрия Калитвинцева с тренерского кресла. Геннадий Буткевич в комментарии для клубного сайта отметил, что наставник сам решил уйти с должности главного тренера. Однако это было очень тяжелое решение для обеих сторон.

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В стае "волков" смена тренера

Буткевич заверил, что с уважением относится к коучу и его решению.

Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня – согласовать его. Юрий Калитвинцев – человек, которого я чрезвычайно уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба Полесье,

– отметил президент "волков".

Владелец клуба-дебютанта УПЛ рассказал, что с назначением Калитвинцева началась самая яркая страница в истории команды. Буткевич с теплотой вспоминает тот период, называя Юрия Николаевича "человеком-эпохой".

"Амбициозный, опытный и сильный характер человек. Тренер, создавший команду-чемпиона. Тренер, впервые выведший Полесье в полуфинал Кубка Украины. Это навсегда в истории житомирского футбола. Как можно относиться к такому тренеру? Только с большой благодарностью и уважением", – заявил президент "волков".

Кто заменит Юрия Калитвинцева

Калитвинцев возглавил Полесье летом 2021-го. Выиграл с командой "золото" Первой лиги Украины сезона-2022/2023 и вывел "волков" в УПЛ. Во главе житомирского коллектива провел 65 матчей.

Буткевич подтвердил, что Сергей Шищенко станет исполняющим обязанности главного тренера. О его назначении будет объявлено во вторник, 12 марта. Президент Полесья уверен, что его команду должен возглавлять исключительно тренер с украинским паспортом.