Зато у “волков” мировая с Рухом (1:1) и два поражения от ЛНЗ (0:1) и Александрии (1:2). Как раз после фиаско в 20-м туре УПЛ появились слухи об увольнении Юрия Калитвинцева с должности главного тренера Полесья.

Читайте также Усиление "волков": Полесье перехватило у Карпат защитника с опытом игры в Ла Лиге

Может в третий раз возглавить клуб из Украины

В ближайшее время в житомирском клубе официально объявят об уходе наставника. По информации источника, Калитвинцева в тренерском кресле сменит Сергей Шищенко, который является главным тренером Звягеля, который выступает во Второй лиге Украины.

К слову, после 16-ти сыгранных матчей Звягель является лидером сезона-2023/2024, набрав 40 баллов. Столько же очков у футбольного клуба ЮКСА, который идет вторым.

А вот по информации Sport.ua, в Полесье не видят Шищенко в роли главного тренера, а только пока, как исполняющего его обязанности.

Амбициозный президент "волков" Геннадий Буткевич рассматривает в статусе нового главного коуча команды бывшего наставника донецкого Шахтера Патрика ван Леувена. Ранее нидерландец, который хорошо знаком с украинским футболом, приводил луганскую Зарю к "бронзе" УПЛ, а вот в Шахтере он провалился.

Отметим. Полесье после 20-ти туров идет 6-м в турнирной таблице первенства, имея в своем активе 33 набранных балла. Уже в следующем туре УПЛ Полесье будет гостить на поле Оболони (16 марта).

Путь Юрия Калитвинцева в стае житомирского Полесья