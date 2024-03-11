Власник житомирського клубу прокоментував відхід Юрія Калітвінцева із тренерського крісла. Геннадій Буткевич у коментарі для клубного сайту зауважив, що наставник сам вирішив піти з посади головного тренера. Однак це було дуже важке рішення для обох сторін.

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У зграї "вовків" зміна тренера

Буткевич запевнив, що із повагою ставиться до коуча та його рішення.

Юрій Миколайович Калітвінцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене – погодити його. Юрій Калітвінцев – людина, яку я надзвичайно поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала тільки сильнішою. У нас сформувалися тісні і довірчі стосунки, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу Полісся,

– зауважив президент "вовків".

Власник клубу-дебютанта УПЛ розповів, що із призначенням Калітвінцева розпочалась найяскравіша сторінка в історії команди. Буткевич із теплотою пригадує той період, називаючи Юрія Миколайовича "людиною-епохою".

"Амбітна, досвідчена та сильна характером людина. Тренер, який створив команду-чемпіона. Тренер, який вперше вивів Полісся до півфіналу Кубка України. Це назавжди в історії житомирського футболу. Як можна ставитися до такого тренера? Лише з великою вдячністю та повагою", – заявив президент "вовків".

Нагадаємо! Калітвінцев очолив Полісся влітку 2021-го. Виграв із командою "золото" Першої ліги України сезону-2022/2023 та вивів "вовків" в УПЛ. На чолі житомирського колективу провів 65 матчів.

Хто замінить Юрія Калітвінцева

Буткевич підтвердив, що Сергій Шищенко стане виконувачем обов'язків головного тренера. Про його призначення оголосять у вівторок, 12 березня. Президент Полісся впевнений, що його команду повинен очолювати виключно тренер із українським паспортом.