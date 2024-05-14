Трудно сдержать слезы: Юрген Клопп в одиночестве прогулялся по стадиону Ливерпуля перед уходом

Немецкий тренер готовится к своему последнему матчу во главе Ливерпуля. Накануне прощания с фанатами Клопп решил наедине погулять по родной арене клуба.

В январе тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил о том, что покидает команду после девяти лет работы. Немецкий тренер уйдет из клуба в конце сезона 2023-2024, пишет 24 Канал.

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Накануне ухода Клоппа фанаты мерсисайдцев заметили Юргена на стадионе "Энфилд". Немец одиноко прогулялся по трибунам уже родной арены, а также прошелся по полю. Похоже, что расставание с Ливерпулем дается 56-летнему специалисту нелегко.

Видео прогулки Клоппа на "Энфилде":

Отметим, что уже в ближайшее воскресенье, 18 мая, Ливерпуль проведет свой последний матч в этом сезоне. В рамках последнего тура АПЛ мерсисайдцы примут Вулверхэмптон.

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Эта игра уже не имеет турнирного значения. Мерсисайдцы досрочно гарантировали себе третью строчку, которая вернула Ливерпуль в Лигу чемпионов. Кроме того, команда в этом сезоне триумфовала в Кубке лиги.

Карьера Юргена Клоппа в Ливерпуле: