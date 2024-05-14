Трудно сдержать слезы: Юрген Клопп в одиночестве прогулялся по стадиону Ливерпуля перед уходом
Немецкий тренер готовится к своему последнему матчу во главе Ливерпуля. Накануне прощания с фанатами Клопп решил наедине погулять по родной арене клуба.
В январе тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил о том, что покидает команду после девяти лет работы. Немецкий тренер уйдет из клуба в конце сезона 2023-2024, пишет 24 Канал.
По теме Дикий фейл чемпиона мира: Астон Вилла вырвала ничью у Ливерпуля и приблизилась к Лиге чемпионов
Накануне ухода Клоппа фанаты мерсисайдцев заметили Юргена на стадионе "Энфилд". Немец одиноко прогулялся по трибунам уже родной арены, а также прошелся по полю. Похоже, что расставание с Ливерпулем дается 56-летнему специалисту нелегко.
Видео прогулки Клоппа на "Энфилде":
Отметим, что уже в ближайшее воскресенье, 18 мая, Ливерпуль проведет свой последний матч в этом сезоне. В рамках последнего тура АПЛ мерсисайдцы примут Вулверхэмптон.
Читайте также Все финалы Лиги чемпионов Юргена Клоппа: как немец стал идолом Боруссии и Ливерпуля
Эта игра уже не имеет турнирного значения. Мерсисайдцы досрочно гарантировали себе третью строчку, которая вернула Ливерпуль в Лигу чемпионов. Кроме того, команда в этом сезоне триумфовала в Кубке лиги.
Карьера Юргена Клоппа в Ливерпуле:
- немец возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года
- в дебютный сезон команда финишировала восьмой в АПЛ, но в Лиге Европы дошла до финала
- всего во главе мерсисайдцев Клопп провел 490 матчей
- в них Юрген 298 раз праздновал победу, 109 раз сыграл вничью и потерпел 83-х поражений
- во главе Ливерпуля специалист выиграл восемь трофеев, среди которых чемпионство в АПЛ и победа в Лиге чемпионов
- в целом же мерсисайдцы трижды выходили в финал Лиги чемпионов при каденции Клоппа
- ожидается, что преемником немца в Ливерпуле станет тренер Фейеноорда Арне Слот