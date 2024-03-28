Санитра покидает пост главного тренера мужской сборной по биатлону: известна причина
Источник:Общественное Спорт
Мужская сборная Украины по биатлону получит нового тренера. Юрай Санитра не продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.
Пока не известно, кто возглавит сборную. Действующий тренер Юрай Санитра оставит должность, которую занимает с 2016 года.
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В СМИ назвали вероятную причину
Одной из причин прекращения сотрудничества называют недовольство некоторых биатлонистов работой с ним.
Отметим, что словацкий специалист с 2016-го в течение сезона-2020/2021 возглавлял и женскую команду, последний год отвечал за все мужские команды Украины. Ранее отмечалось, что он будет работать до завершения цикла Олимпиады-2026.
По итогам сезона-2023/2024 мужская сборная потеряла одну квоту из-за финиша вне топ-10 Кубка наций.
Достижения тренера в сборной
- Начиная с сезона-2016/2017, мужская сборная Украины по биатлону получила две награды на уровне Кубка мира – "серебро" в эстафете (2019/2020) и "бронзу" в индивидуальной гонке Сергея Семенова (2016/2017).
- Пять раз мужская сборная завершала сезон в топ-10 Кубка наций, в частности заняла шестое место в сезоне 2016/2017. В 2019 году Дмитрий Пидручный впервые стал чемпионом мира по биатлону в гонке преследования.
- В сезоне 2020/2021 женская сборная Украины под руководством Санитры получила три медали: два "серебра" Юлии Джимы на Кубке мира и "бронзу" в эстафете чемпионата мира 2021 года.